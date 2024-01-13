samoeglavnoe** » 13 янв 2024, 11:14

Ищу опытных родителей или тех, кто уже сталкивался с выбором кровати-чердака для детской комнаты. Нашему малышу скоро будет три года, и хочу создать для него уютное пространство, где он сможет и спать, и играть. Что лучше – покупать готовый вариант или заказывать под заказ? И какие особенности стоит учесть?