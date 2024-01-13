Кровати-чердаки

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Кровати-чердаки

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 янв 2024, 11:14

Ищу опытных родителей или тех, кто уже сталкивался с выбором кровати-чердака для детской комнаты. Нашему малышу скоро будет три года, и хочу создать для него уютное пространство, где он сможет и спать, и играть. Что лучше – покупать готовый вариант или заказывать под заказ? И какие особенности стоит учесть?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 282
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Кровати-чердаки

Новое сообщение IntoSpace » 13 янв 2024, 11:18

У нас семейное сокровище – кровать-чердак от Династия Kids купить кровать чердак можешь тут. Это был просто спасение! Во-первых, выбор у них огромный – можно подобрать под любой стиль. А качество... просто огонь! Дерево натуральное, без запаха химии, а краски безопасные. Второй этаж – настоящая игровая зона, ребенок просто в восторге! Особенно понравилась выдвижная письменная столешница, которая пригодится с возрастом. И самое крутое – это большой ящик под кроватью, вместительный, для игрушек и не только. В общем, если решите взять, обязательно посмотрите в Династии Kids. У них в Москве отличный магазин, сами были приятно удивлены выбором и обслуживанием.
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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