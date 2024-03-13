Предложения жилья в Узбекситане
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Предложения жилья в Узбекситане
Можете дать совет по выбору жилья в Узбекистане?
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Предложения жилья в Узбекситане
Изучите застройщиков, соберите о них информацию. Найти информацию о доме, узнать больше о застройщике, сравнить цены на квартиры и выяснить детали можно здесь https://urbo.uz Не забудьте проверить, есть ли у застройщика аккредитация банков. В будущем эта информация поможет вам, если вы решите брать квартиру в ипотеку.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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