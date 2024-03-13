Предложения жилья в Узбекситане

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Предложения жилья в Узбекситане

Новое сообщение Simovich » 13 мар 2024, 21:07

Можете дать совет по выбору жилья в Узбекистане?


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Предложения жилья в Узбекситане

Новое сообщение Davidos » 14 мар 2024, 01:07

Изучите застройщиков, соберите о них информацию. Найти информацию о доме, узнать больше о застройщике, сравнить цены на квартиры и выяснить детали можно здесь https://urbo.uz Не забудьте проверить, есть ли у застройщика аккредитация банков. В будущем эта информация поможет вам, если вы решите брать квартиру в ипотеку.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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