Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев

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Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев

Новое сообщение Kasandra » 04 сен 2024, 22:19

Интересует уборка квартиры на Дарнице в городе Киев, что посоветуете?


Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев

Новое сообщение Aleksandra » 04 сен 2024, 22:22

Kasandra писал(а):Интересует уборка квартиры на Дарнице в городе Киев, что посоветуете?

Обращались в компанию "MisterCleaner" - https://mister-cleaner.com.ua/ru/uborka-kvartir-darnica/ они выполняют качественную уборку квартир на Дарнице в городе Киев. У них достаточно приемлемая цена на услуги. Сервис у них работает на высоком уровне, а для клиентов действует система скидок. Для уборки всегда используется биоразлагаемое гипоаллергенное вещество, после которого обязательно выполняют влажную уборку. А если у вас возникли вопросы, оставляйте заявку и проконсультируйте по всем возникшим вопросам. =@

Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев

Новое сообщение Artemclean » 17 янв 2025, 15:22

Очень доволен услуги клининга! Специалисты приехали вовремя, все сделали быстро и качественно. В доме теперь идеальная чистота — убрали даже в самых трудных местах. Особенно порадовало, что использовались безопасные и экологичные средства. Ребята проявили профессионализм и внимание к деталям, все выполнили на высшем уровне. Обязательно буду обращаться снова и рекомендую всем, кто ценит качество и удобство!
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Artemclean
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 15:15
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