Aleksandra » 04 сен 2024, 22:22

Kasandra писал(а): Интересует уборка квартиры на Дарнице в городе Киев, что посоветуете?

Обращались в компанию "MisterCleaner" - https://mister-cleaner.com.ua/ru/uborka-kvartir-darnica/ они выполняют качественную уборку квартир на Дарнице в городе Киев. У них достаточно приемлемая цена на услуги. Сервис у них работает на высоком уровне, а для клиентов действует система скидок. Для уборки всегда используется биоразлагаемое гипоаллергенное вещество, после которого обязательно выполняют влажную уборку. А если у вас возникли вопросы, оставляйте заявку и проконсультируйте по всем возникшим вопросам.