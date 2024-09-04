Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев
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Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев
Интересует уборка квартиры на Дарнице в городе Киев, что посоветуете?
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев
Kasandra писал(а):Интересует уборка квартиры на Дарнице в городе Киев, что посоветуете?
Обращались в компанию "MisterCleaner" - https://mister-cleaner.com.ua/ru/uborka-kvartir-darnica/ они выполняют качественную уборку квартир на Дарнице в городе Киев. У них достаточно приемлемая цена на услуги. Сервис у них работает на высоком уровне, а для клиентов действует система скидок. Для уборки всегда используется биоразлагаемое гипоаллергенное вещество, после которого обязательно выполняют влажную уборку. А если у вас возникли вопросы, оставляйте заявку и проконсультируйте по всем возникшим вопросам.
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Уборка квартир, домов, офисов Дарница в г. Киев
Очень доволен услуги клининга! Специалисты приехали вовремя, все сделали быстро и качественно. В доме теперь идеальная чистота — убрали даже в самых трудных местах. Особенно порадовало, что использовались безопасные и экологичные средства. Ребята проявили профессионализм и внимание к деталям, все выполнили на высшем уровне. Обязательно буду обращаться снова и рекомендую всем, кто ценит качество и удобство!
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Artemclean
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 янв 2025, 15:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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