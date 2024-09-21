Osvald » 22 сен 2024, 00:22

Ну да, выглядит красиво, но вот собирать это чудо искусства ты будешь вечность. То не тот шуруп, то размер не совпадает. И не удивляйся, если через полгода начнет расшатываться. Главное, чтобы красиво стоял на фотках.