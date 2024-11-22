У кого можно заказать визитки?

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У кого можно заказать визитки?

Новое сообщение beml » 22 ноя 2024, 08:03

Нам надо в офис заказать печать визиток , в какую компанию обратиться ?


beml
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Сообщения: 125
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Re: У кого можно заказать визитки?

Новое сообщение gaps » 22 ноя 2024, 09:19

в обычной типографии заказывали печать визиток и не дорого
gaps
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Сообщения: 144
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Re: У кого можно заказать визитки?

Новое сообщение hurteseg » 22 ноя 2024, 12:16

Могу вам подсказать , где вы сможете заказать визитки , это в этой типографии https://lfoto96.ru/ они уже много лет работают и у них специалисты профессионалы нам изготовили классные визитки.
hurteseg
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Re: У кого можно заказать визитки?

Новое сообщение Розалия » 24 янв 2025, 22:19

Если будете искать компанию по производству бейджей, т советую обратиться сюда https://badge.ru/. Работают они без посредников, имеют свое производство. В производстве они используют только лучшее сырье, надежную фурнитуру и высококачественную печать. На сегодняшний день производственные возможности компании позволят качественно и оперативно выполнить любой заказ.
Розалия
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