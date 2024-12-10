акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

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акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

Новое сообщение bodrovgerman » 10 дек 2024, 08:06

Захотелось узнать актуальные новости, но многие сайты путают больше, чем помогают. Какой ресурс вы используете для достоверной информации?


bodrovgerman
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 дек 2024, 16:49

Новостной сайт — это тонкая грань между полезной информацией и скучными перепостами. Если планируешь создавать, подумай, чем удивить читателей.
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

Новое сообщение Axilless » 10 дек 2024, 18:38

мне нужно было найти актуальные новости, я случайно наткнулся на https://qayli.com/journal/ . Честно скажу, сайт просто отличный! Вся информация доступна, без лишней воды. Понравилось, что новости всегда свежие, а удобная навигация помогает быстро найти нужное.
Axilless
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

Новое сообщение gaps » 29 апр 2025, 11:41

всегда на ютубе смотрю новости на новостных каналах
gaps
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?

Новое сообщение beml » 29 апр 2025, 15:14

Меня тоже интересуют различные новости со всего мира , а так же нашей страны и Я уже давно их смотрю только в интернете на этой площадке https://novosti-ru.com , новости всегда актуальные и интересные.
beml
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