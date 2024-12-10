акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
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акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
Захотелось узнать актуальные новости, но многие сайты путают больше, чем помогают. Какой ресурс вы используете для достоверной информации?
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
Новостной сайт — это тонкая грань между полезной информацией и скучными перепостами. Если планируешь создавать, подумай, чем удивить читателей.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
мне нужно было найти актуальные новости, я случайно наткнулся на https://qayli.com/journal/ . Честно скажу, сайт просто отличный! Вся информация доступна, без лишней воды. Понравилось, что новости всегда свежие, а удобная навигация помогает быстро найти нужное.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
всегда на ютубе смотрю новости на новостных каналах
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: акой ресурс вы используете для просмотра новостей?
Меня тоже интересуют различные новости со всего мира , а так же нашей страны и Я уже давно их смотрю только в интернете на этой площадке https://novosti-ru.com , новости всегда актуальные и интересные.
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 165
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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