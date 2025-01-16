Partizan » 16 янв 2025, 14:52

Liza писал(а): Давно думаю о создании канала в Telegram, но не уверена, с чего начать: как привлекать подписчиков и какие есть реальные способы заработать на аудитории?

Привлечь подписчиков в Telegram https://www.foxy-it.com.ua/blog/skolko- ... pischikov/ можно разными способами: от органического роста до платных рекламных кампаний. Живая аудитория, необходимая для монетизации, стоит от 210 до 1260 гривен за 1000 подписчиков. Для заработка на канале можно использовать рекламу, размещать партнерские ссылки или продавать свои товары и услуги. Например, Telegram Ads помогает монетизировать канал, а вовлеченная аудитория увеличивает доходность. Создавая интересный контент, вовлекая аудиторию в обсуждения и сотрудничая с другими каналами, вы сможете не только привлечь подписчиков, но и сделать канал прибыльным.