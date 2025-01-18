Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись

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Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись

Новое сообщение Karoline » 18 янв 2025, 17:49

Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись. Кто может помочь с профессиональной разработкой?


Karoline
Писатель
 
Сообщения: 93
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Re: Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись

Новое сообщение Paris » 18 янв 2025, 20:16

Всё упирается в репутацию. Люди идут туда, где уверены в качестве. Не пытайтесь завлечь только акциями, это работает недолго.
Paris
Фанат
 
Сообщения: 139
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