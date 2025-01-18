Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись
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Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись
Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись. Кто может помочь с профессиональной разработкой?
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Хочу расширить поток клиентов в клинику, но без чёткой стратегии продвижения не обойтись
Всё упирается в репутацию. Люди идут туда, где уверены в качестве. Не пытайтесь завлечь только акциями, это работает недолго.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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