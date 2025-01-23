belkodi » 23 янв 2025, 19:41

При работе с проектами часто возникает проблема с хранением и актуальностью документации: файлы теряются, ссылки устаревают, а нужная информация оказывается недоступной. Как можно организовать систему хранения документов, чтобы упростить поиск, структурировать данные и обеспечить удобный доступ для всех участников проекта?