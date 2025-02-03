vane4ka » 03 фев 2025, 11:13

Почему стартапы выбирают облака?

На старте у большинства стартапов бюджет ограничен, и покупка физических серверов для них — это дорого, долго и рискованно.

Поэтому многие успешные проекты — Airbnb, Pinterest, Instagram (запрещен в РФ) — с самого начала строили свою инфраструктуру в облаке.

Облачные технологии дают компаниям:

● Экономию — оплачиваете только реально используемые ресурсы, а, если будет нужно, легко снижаете расходы.

● Гибкость и масштабируемость — предсказать нагрузку на сервис сложно. В случае резкого роста спроса облако позволяет оперативно расширять инфраструктуру без задержек.

● Полный цикл разработки — в облаке можно разрабатывать, тестировать и запускать продукт в единой среде, исключая проблемы с переездом на новую инфраструктуру.

● Надежность — SLA облачных провайдеров гарантирует почти 100% доступность.

● Дополнительные сервисы — DevOps, Kubernetes, резервное копирование и многое другое в одном месте.

● Экспертную поддержку — молодые команды часто сталкиваются с нехваткой технических знаний. Инженеры облачного провайдера помогут подобрать нужные ресурсы, оптимизировать архитектуру и протестировать безопасность.

● Бесплатный тестовый период — в Nubes можно протестировать облако бесплатно в течение 2х недель.

Nubes — облачный провайдер, который помогает стартапам запустить IT-инфраструктуру без лишних затрат. И они предлагают бесплатный тестовый период на 2 недели, чтобы вы могли оценить все преимущества облака.