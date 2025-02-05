serega2510 » 05 фев 2025, 04:14

Сервис для командной работы с проектами какой можете посоветовать? Мы всей командой его ищем, вот только пока не смогли определиться с выбором. Какие инструменты используются для совместной работы над проектами и обсуждения идей?