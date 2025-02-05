Сервис для командной работы с проектами
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Сервис для командной работы с проектами
Сервис для командной работы с проектами какой можете посоветовать? Мы всей командой его ищем, вот только пока не смогли определиться с выбором. Какие инструменты используются для совместной работы над проектами и обсуждения идей?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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