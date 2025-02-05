Сервис для командной работы с проектами

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Сервис для командной работы с проектами

Новое сообщение serega2510 » 05 фев 2025, 04:14

Сервис для командной работы с проектами какой можете посоветовать? Мы всей командой его ищем, вот только пока не смогли определиться с выбором. Какие инструменты используются для совместной работы над проектами и обсуждения идей?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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