Номер скрытый, достал уже. Есть ли способ вычислить, кто это?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Номер скрытый, достал уже. Есть ли способ вычислить, кто это?

Новое сообщение Kraisler » 05 фев 2025, 07:37

Часто ночью раздаются звонки, а потом отключаются. Номер скрытый, достал уже. Есть ли способ вычислить, кто это? Может, есть какие программы или спецслужбы?


Kraisler
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Kraisler и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group