Есть сайт, но за ним некому следить. Кто занимается поддержкой

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Есть сайт, но за ним некому следить. Кто занимается поддержкой

Новое сообщение looksj » 09 фев 2025, 16:29

Есть сайт, но за ним некому следить. Кто занимается поддержкой, обновляет контент и следит, чтобы всё работало?


looksj
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Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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