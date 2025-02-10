Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса
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Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса
Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса, важно качество и адекватные сроки. Кто в Москве делает оперативно и красиво?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса
Если срочно, то готовься переплатить. А если дёшево, то сроки могут быть как у стройки века.
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса
Нужна была типография для больших тиражей листовок и буклетов. Обратился в https://almapress.ru . Всё сделали в срок, качество печати отличное. Цена – адекватная, а работа профессиональная.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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