Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса

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Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса

Новое сообщение Osvald » 10 фев 2025, 15:01

Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса, важно качество и адекватные сроки. Кто в Москве делает оперативно и красиво?


Osvald
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Re: Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса

Новое сообщение stepanben » 10 фев 2025, 19:25

Если срочно, то готовься переплатить. А если дёшево, то сроки могут быть как у стройки века.
stepanben
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Re: Нужна печать буклетов и визиток для бизнеса

Новое сообщение Paris » 10 фев 2025, 21:27

Нужна была типография для больших тиражей листовок и буклетов. Обратился в https://almapress.ru . Всё сделали в срок, качество печати отличное. Цена – адекватная, а работа профессиональная.
Paris
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