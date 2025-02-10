Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?

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Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?

Новое сообщение Harlitood » 10 фев 2025, 19:11

Бизнесу нужен современный сайт – удобный, быстрый, продающий. Кто в Москве делает сайты под ключ с нормальным сопровождением?


Harlitood
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?

Новое сообщение Paris » 10 фев 2025, 20:20

Если делаешь сайт под бизнес, то лучше не экономить. А то сделают, а ты потом будешь ковыряться с багами и улучшениями.
Paris
Фанат
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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