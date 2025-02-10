Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?
Бизнесу нужен современный сайт – удобный, быстрый, продающий. Кто в Москве делает сайты под ключ с нормальным сопровождением?
- Harlitood
- Фанат
-
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
-
Re: Бизнесу нужен современный сайт. Делает сайты под ключ?
Если делаешь сайт под бизнес, то лучше не экономить. А то сделают, а ты потом будешь ковыряться с багами и улучшениями.
- Paris
- Фанат
-
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10