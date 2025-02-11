Arma » 11 фев 2025, 14:45

Предлагаю в аренду SMTP серверы для ЛЮБЫХ email рассылок.

Основные плюсы:

[+] Доставка на все почтовые серверы, включая Яндекс, Rambler, Mail.ru и любые другие частные. Исключение составляет Gmail.com. На него письма не доставляются (Это примерно 7 % адресатов)

[+] Наличие подписи DKIM. Все почтовики будут принимать Вашу почту, так как она будет отправляться с верифицированных почтовых ящиков, имеющих подпись DKIM.

[+] Наличие PTR и DNS записей на сервере для России и стран СНГ.

[+] Абузоустойчивый хостинг в Малайзии. Вы можете рассылать что угодно и сколько угодно, и никто ни при каком количестве жалоб, не сможет остановить Ваш сервер. Идеально подходят для любого спама.

[+] Поддержка 18/7 через «Простые Решения». Я практически всегда в сети, отвечаю быстро. Решаю вопросы и проблемы так же быстро. Принцип: 18 часов бодрствую и работаю с Вами, 6 часов сплю.

[+] Все SMTP сервера располагаются на чистых IP адресах. Проблем с доставкой не возникает.

[+] Бесплатная смена IP адреса раз в месяц, или платная смена IP адреса по желанию при попадении адреса в RBL (цена 250 р.).

[+] Активация сервера за 6-12 часов, что быстрее в 4 раза, чем у конкурентов.

[+] Серверы работают с любыми почтовыми программами: AMS, ePochta Mailer и другими.

[+] Подмена адреса отправки на любой другой.

[+] Полное скрытие Вашего IP адреса. При рассылках Ваш компьютер всегда будет анонимным.

[+] Полный контроль техподдержки за состоянием сервера и наличием IP в спам базах.

[+] Адекватные цены. Сразу скажу, что не самые низкие в сети, но всё равно приятные.

[+] Возможность возврата денег при недоступности сервера в течение трёх дней.

Тарифы:

3000 Писем в час/ 72000 писем в сутки/ 2,1 млн писем в месяц

Цена в месяц: 4000 р./45 $

6000 Писем в час/ 144000 писем в сутки/ 4,3 млн писем в месяц

Цена в месяц: 6500 р./70 $

10 000 Писем в час/ 240 000 писем в сутки/ 7,2 млн писем в месяц

Цена в месяц: 10 500 р./115 $

30 000 Писем в час/ 720 000 писем в сутки/ 21,5 млн писем в месяц

Цена в месяц: 25 500 р./280 $

50 000 Писем в час/ 1,2 млн писем в сутки/ 36 млн писем в месяц

Цена в месяц: 42 500 р./440 $

При желании заказать более производительные серверы или менее производительные серверы, все условия обсуждаются отдельно.

При заказе от 3х месяцев и выше скидка 15 %

Контакты (Contacts):

Whatsapp: +79235094480

Telegram: https://t.me/directc0nnecti0n

email: prostie-resheniya@yandex.ru

Skype: prostie.resheniya

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