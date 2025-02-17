Aleksandra » 17 фев 2025, 01:36

Група компаній "ТІМ" - https://itim.net/services/internet забезпечує якісними послугами користувачів із Умані, Христинівки та інших населених пунктів Черкаської області. Клієнтами є потужні підприємства регіону, приватні особи, державні та комунальні підприємства, лідери ринку послуг.

Послуга включає в себе базові та розширені налаштування, оновлення програмного забезпечення роутера. Отримайте можливість керування сучасними технологічними пристроями у себе вдома та в офісі.