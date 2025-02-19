Как найти хороший курс по Java-разработке, чтобы не зря потратить деньги?
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Как найти хороший курс по Java-разработке, чтобы не зря потратить деньги?
Хочу обучиться Java, но курсов миллион, и у всех обещания золотых гор. На какие стоит обратить внимание, где реально дают знания, а не просто продают сертификаты?
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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