Как найти хороший курс по Java-разработке, чтобы не зря потратить деньги?

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Как найти хороший курс по Java-разработке, чтобы не зря потратить деньги?

Новое сообщение Harlitood » 19 фев 2025, 18:20

Хочу обучиться Java, но курсов миллион, и у всех обещания золотых гор. На какие стоит обратить внимание, где реально дают знания, а не просто продают сертификаты?


Harlitood
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