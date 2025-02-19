Аренда выделенного сервера – как выбрать надёжного провайдера?

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Аренда выделенного сервера – как выбрать надёжного провайдера?

Новое сообщение stepanben » 19 фев 2025, 21:01

Нужен выделенный сервер, но в Москве куча вариантов с разными тарифами. Какие компании дают адекватную цену и стабильную работу?


stepanben
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