Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

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Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?

Новое сообщение Karoline » 23 фев 2025, 16:09

фитнесс зал растёт, клиентов больше, а с учётом абонементов уже не справляемся. Какие решения реально автоматизируют работу без лишней суеты?


Karoline
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