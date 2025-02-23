Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Какие решения реально автоматизируют работу фитнесс центра?
фитнесс зал растёт, клиентов больше, а с учётом абонементов уже не справляемся. Какие решения реально автоматизируют работу без лишней суеты?
- Karoline
- Фанат
-
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Karoline и гости: 4