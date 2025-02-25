Запускаю бизнес, нужно нам сайт создать

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Запускаю бизнес, нужно нам сайт создать

Новое сообщение JamesReus » 25 фев 2025, 00:08

Запускаю бизнес, нужен сайт, но важно, чтобы он не просто был, а реально приносил клиентов. Кто занимается разработкой и продвижением под ключ?


JamesReus
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Сообщения: 91
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Запускаю бизнес, нужно нам сайт создать

Новое сообщение Kumar » 25 фев 2025, 02:25

Если хочешь быстро и дёшево – будет плохо. Если хочешь хорошо – будет долго и дорого.
Kumar
Читатель
 
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