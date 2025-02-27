Створення та запис музики в Києві
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Створення та запис музики в Києві
Доброго дня! Якщо вас цікавить zs-studio.com.ua/- створення та запис музики в Києві, тоді завдяки сучасним технологіям та креативному підходу, у них Ваш голос зазвучить так, як ніде і ніколи. Абсолютно всі стилі та напрямки сучасного музичного мистецтва. Будь-яке бажання за ваші гроші). Київська студія звукозапису «Зимовий Сад» підійде як початківцям, так і професіональним виконавцям. Тут гарантують високу якість і індивідуальний підхід до кожного клієнта! Розумні ціни за високу якість роботи та світовий рівень обладнання.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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