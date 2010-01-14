aporina » 14 янв 2010, 16:12

Предлагаю процент за подключение на Хостинг.

ПАРТНЕРКА - ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Партнерская программа DeenHost.ru

Отличный способ заработать для ВСЕХ !!!

В нашей партнерской программе может принять участия ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ независимо от его возраста, образования, сферы деятельности, региона проживания.

Мы предлагаем нашим партнерам различные бонусы.

DeenHost.ru платит:

* от 500 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Оптима

* от 1000 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Бизнес

* от 2000 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Премиум

Преимущества партнерской программы DeenHost.ru:

* Большое вознаграждение за привлечение клиента на хостинг.

* Высокая средняя стоимость выплаты.

* Выплаты вознаграждения в течение 1-3 дней

после заключении договора с приведенным клиентом

* Возможность принимать заказы на своём сайте

* Возможность создания Нашего представительства

* Качественные и актуальные информационные материалы

* многое другое ...

Чем привлекателен для клиента хостинг от DeenHost.ru:

* при заказе любого тарифного плана на 2 года - Сайт в ПОДАРОК

* при заказе тарифного плана `Хостинг - Премиум` - Интернет Магазин в ПОДАРОК

* при заказе любого тарифного плана - домен в подарок

* ежедневное резервное копирование сайта и баз данных

* удобная панель управления

* гарантированная доставка и получение электронной почты

* надежность и стабильность серверов

* наша компания на рынке хостинг услуг более 7 лет

Контакты

Адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.2, оф. 90

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Телефон: +7(812) 347-27-05

Мобильный: +7(921) 862-01-41 (ежедневно)

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e-mail : it@deen.ru

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