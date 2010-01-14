ПАРТНЕРКА - ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Партнерская программа DeenHost.ru
Отличный способ заработать для ВСЕХ !!!
В нашей партнерской программе может принять участия ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ независимо от его возраста, образования, сферы деятельности, региона проживания.
Мы предлагаем нашим партнерам различные бонусы.
DeenHost.ru платит:
* от 500 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Оптима
* от 1000 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Бизнес
* от 2000 рублей за заказ тарифного плана Хостинг - Премиум
Преимущества партнерской программы DeenHost.ru:
* Большое вознаграждение за привлечение клиента на хостинг.
* Высокая средняя стоимость выплаты.
* Выплаты вознаграждения в течение 1-3 дней
после заключении договора с приведенным клиентом
* Возможность принимать заказы на своём сайте
* Возможность создания Нашего представительства
* Качественные и актуальные информационные материалы
* многое другое ...
Чем привлекателен для клиента хостинг от DeenHost.ru:
* при заказе любого тарифного плана на 2 года - Сайт в ПОДАРОК
* при заказе тарифного плана `Хостинг - Премиум` - Интернет Магазин в ПОДАРОК
* при заказе любого тарифного плана - домен в подарок
* ежедневное резервное копирование сайта и баз данных
* удобная панель управления
* гарантированная доставка и получение электронной почты
* надежность и стабильность серверов
* наша компания на рынке хостинг услуг более 7 лет
Контакты
Адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.2, оф. 90
метро Комендантский проспект, метро Пионерская
Телефон: +7(812) 347-27-05
Мобильный: +7(921) 862-01-41 (ежедневно)
ICQ : 555563015
e-mail : it@deen.ru
Режим работы офиса:
ПН-ПТ: 10:00 - 18:00