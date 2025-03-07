Думаю поставить в гараж автоматические ворота

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Думаю поставить в гараж автоматические ворота

Новое сообщение Laiving » 07 мар 2025, 00:11

Думаю поставить в гараж автоматические ворота – удобство, безопасность, да и зимой сэкономлю время. Какие модели сейчас самые надёжные?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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