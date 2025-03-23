andrey34 » 23 мар 2025, 16:00

Я ищу качественный конструктор для ребёнка, который будет не только интересным, но и развивающим. Привлекли конструкторы Cobi, но хотелось бы узнать мнение людей, которые уже их покупали. Поделитесь опытом, какие наборы лучше для детей от 6 лет, которые любят строить и создавать что-то большое? Хотелось бы, чтобы детали были прочными, а сборка не слишком сложной, но при этом развивающей.