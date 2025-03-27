belkodi » 27 мар 2025, 15:39

Подбираю ременную ленту для создания поясных сумок и рюкзаков. Важны прочность и износостойкость, особенно при частом натяжении. Какой материал у вас наиболее устойчив к истиранию и влажности? Есть ли у вас варианты с водоотталкивающей пропиткой?