Нужна ременная лента
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Нужна ременная лента
Подбираю ременную ленту для создания поясных сумок и рюкзаков. Важны прочность и износостойкость, особенно при частом натяжении. Какой материал у вас наиболее устойчив к истиранию и влажности? Есть ли у вас варианты с водоотталкивающей пропиткой?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нужна ременная лента
При выборе ременной ленты для сумок ключевыми параметрами являются прочность, устойчивость к истиранию и влагостойкость. В Протос можно найти ленты из полиэстера и нейлона, которые отлично выдерживают натяжение и не теряют форму при намокании. Если нужна защита от влаги, обратите внимание на ленты с водоотталкивающей пропиткой – они идеально подходят для уличных и туристических аксессуаров. Для усиленной фиксации можно использовать пластиковые или металлические фиксаторы, также доступные в каталоге Протос вот.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нужна ременная лента
Очень признателен за наводку! В каталоге Протос увидел отличный выбор люверсов и отделочной тесьмы. А у них бывают сезонные распродажи или акции?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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