dmitrijaverin085 » 21 апр 2025, 18:31

Как правильно организовать процесс восстановления работы сайта после успешной атаки хакеров, и какие процедуры необходимо заранее предусмотреть для минимизации ущерба? И можете помочь мне сориентироваться, куда обратиться и где найти грамотную сетевую безопасность?