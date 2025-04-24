dmitrijaverin085 » 24 апр 2025, 06:39

Ребята, вы можете мне сказать, как правильно настроить рекламные кампании в социальных сетях для достижения максимального эффекта? Какие ошибки чаще всего допускают при запуске таргетированной рекламы и как их избежать?