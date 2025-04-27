Где заказать доставку шаурмы и шашлыка быстро и без переплат?

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Где заказать доставку шаурмы и шашлыка быстро и без переплат?

Новое сообщение Kaslan » 27 апр 2025, 18:16

Где заказать доставку шаурмы и шашлыка быстро и без переплат?

Иногда нужны большие заказы для мероприятий, поэтому ищу проверенный сервис с качественной кухней.



Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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