Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?

Новое сообщение Harlitood » 09 май 2025, 17:23

Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы? Закупаем на грант.


Harlitood
Фанат
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
Вернуться к началу

Re: Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?

Новое сообщение JamesReus » 09 май 2025, 23:26

Если в школу — не бери по внешнему виду. Эти «блестящие» разваливаются через месяц. Лучше пусть не гремит, но играет как надо.
JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group