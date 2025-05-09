Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?
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Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?
Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы? Закупаем на грант.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Какие музыкальные инструменты нужны в первую очередь для начальных классов школы?
Если в школу — не бери по внешнему виду. Эти «блестящие» разваливаются через месяц. Лучше пусть не гремит, но играет как надо.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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