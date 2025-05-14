Металлизированная тесьма

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Металлизированная тесьма

Новое сообщение belkodi » 14 май 2025, 08:34

Готовлю капсульную коллекцию с акцентом на декоративные элементы, и рассматриваю металлизированную тесьму для создания акцентов на плечах и манжетах. Важно, чтобы она была не только эффектной внешне, но и не теряла блеск после стирки. Какие варианты вы могли бы порекомендовать? И насколько устойчиво покрытие к истиранию?


belkodi
Знаток
 
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Металлизированная тесьма

Новое сообщение kodena » 14 май 2025, 08:40

Если вы ищете тесьму, которая сохраняет блеск и декоративный эффект даже после стирки, обратите внимание на металлизированные тесьмы с плетением из люрекса. В Протос https://protos.ru/catalog/category/tesma-metallizirovannaya есть такие варианты — они не линяют, не осыпаются и отлично держат структуру. Это то, что нужно для создания эффектных акцентов на манжетах, плечах и других элементах одежды. Покрытие у них надёжное, проверено на износостойкость. К тому же, сотрудники всегда готовы проконсультировать по выбору и прислать образцы — это важно при работе с новыми декоративными элементами.
kodena
Фанат
 
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: kodena и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group