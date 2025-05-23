Сорм для операторов

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Сорм для операторов

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 23 май 2025, 06:11

Расскажите по личному опыту желательно. Какие категории организаций могут воспользоваться услугой внедрения СОРМ, и какие специфические требования существуют для хостинг-провайдеров и владельцев AS? Сорм для операторов где найти можно и заказать внедрение?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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