dmitrijaverin085 » 23 май 2025, 06:11

Расскажите по личному опыту желательно. Какие категории организаций могут воспользоваться услугой внедрения СОРМ, и какие специфические требования существуют для хостинг-провайдеров и владельцев AS? Сорм для операторов где найти можно и заказать внедрение?