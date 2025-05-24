dmitrijaverin085 » 24 май 2025, 07:43

Ребята, вы не знаете, в чём заключаются основные различия между базовым сопровождением 1С и расширенным пакетом услуг, и какие дополнительные преимущества даёт расширенное сопровождение? Сопровождение 1С где заказать можно?