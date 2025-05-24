Сайт для небольшого бизнеса?
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Сайт для небольшого бизнеса?
Нужен ли сайт небольшому бизнесу, если основное продвижение идёт через сарафанное радио и соцсети? Какие задачи может решить сайт-визитка?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Сайт для небольшого бизнеса?
У меня небольшой бизнес, и я долго сомневался, нужно ли вообще делать сайт. Но потом понял, что без онлайн-представительства теряю массу клиентов. Хотел заказать сайт визитку, чтобы просто и понятно рассказать о себе и своих услугах. Команда взялась за дело быстро, задали нужные вопросы, предложили несколько интересных вариантов дизайна, и мы довольно оперативно запустили проект. Сейчас у меня аккуратный, стильный сайт с нужной информацией, контактами и формой обратной связи. Он стал отличным дополнением к моему бизнесу — теперь даже с одного взгляда на сайт видно, что я подхожу к делу серьёзно.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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