Сайт для небольшого бизнеса?

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Сайт для небольшого бизнеса?

Новое сообщение belkodi » 24 май 2025, 15:30

Нужен ли сайт небольшому бизнесу, если основное продвижение идёт через сарафанное радио и соцсети? Какие задачи может решить сайт-визитка?


belkodi
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Re: Сайт для небольшого бизнеса?

Новое сообщение kodena » 24 май 2025, 15:43

У меня небольшой бизнес, и я долго сомневался, нужно ли вообще делать сайт. Но потом понял, что без онлайн-представительства теряю массу клиентов. Хотел заказать сайт визитку, чтобы просто и понятно рассказать о себе и своих услугах. Команда взялась за дело быстро, задали нужные вопросы, предложили несколько интересных вариантов дизайна, и мы довольно оперативно запустили проект. Сейчас у меня аккуратный, стильный сайт с нужной информацией, контактами и формой обратной связи. Он стал отличным дополнением к моему бизнесу — теперь даже с одного взгляда на сайт видно, что я подхожу к делу серьёзно.
kodena
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