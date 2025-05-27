Програма GG-Explorer надає користувачам можливість зняття професійних звітів за обраною технікою за певний період. Інформація включає в себе загальні статистичні дані, а також звіт по днях за основними параметрами руху транспорту. Є можливість зняти дані по зупинкам, заправкам, зливам палива, швидкості руху транпорту, тощо. Є можливість побудови рейсових звітів по одному авто або групових звітів за обраними об'єктами. Звіт може бути збережений у форматі Excel або завантажений для роботи offline за відсутності мережі.
GPS моніторинг транспорту в Сумах
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GPS моніторинг транспорту в Сумах
Пропонуємо обладнання брендів і GPS моніторинг транспорту в Сумах що зарекомендували себе, вироби власного виробництва, а також все необхідне для надійної експлуатації, захисту та сервісного обслуговування.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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