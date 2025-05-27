GPS моніторинг транспорту в Сумах

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GPS моніторинг транспорту в Сумах

Новое сообщение Kasandra » 27 май 2025, 14:51

Пропонуємо обладнання брендів і GPS моніторинг транспорту в Сумах що зарекомендували себе, вироби власного виробництва, а також все необхідне для надійної експлуатації, захисту та сервісного обслуговування.

Програма GG-Explorer надає користувачам можливість зняття професійних звітів за обраною технікою за певний період. Інформація включає в себе загальні статистичні дані, а також звіт по днях за основними параметрами руху транспорту. Є можливість зняти дані по зупинкам, заправкам, зливам палива, швидкості руху транпорту, тощо. Є можливість побудови рейсових звітів по одному авто або групових звітів за обраними об'єктами. Звіт може бути збережений у форматі Excel або завантажений для роботи offline за відсутності мережі.



Kasandra
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