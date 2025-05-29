Облачная платформа ActiveWare

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Облачная платформа ActiveWare

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 29 май 2025, 09:06

Доброе утро, поделитесь опытом своим. Как обеспечивается безопасность данных на платформе ActiveWare: какие меры защиты от несанкционированного доступа и шифрования используются? Облачная платформа ActiveWare надежная, стоит начать ей пользоваться?


dmitrijaverin085
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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