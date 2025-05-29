Облачная платформа ActiveWare
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Облачная платформа ActiveWare
Доброе утро, поделитесь опытом своим. Как обеспечивается безопасность данных на платформе ActiveWare: какие меры защиты от несанкционированного доступа и шифрования используются? Облачная платформа ActiveWare надежная, стоит начать ей пользоваться?
- dmitrijaverin085
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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