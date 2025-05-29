dmitrijaverin085 » 29 май 2025, 09:06

Доброе утро, поделитесь опытом своим. Как обеспечивается безопасность данных на платформе ActiveWare: какие меры защиты от несанкционированного доступа и шифрования используются? Облачная платформа ActiveWare надежная, стоит начать ей пользоваться?