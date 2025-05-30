VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту

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VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту

Новое сообщение Laiving » 30 май 2025, 21:17

VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту

Ставил разные — то тормозит, то палится. Вы каким пользуетесь на постоянке? Главное, чтоб работал стабильно и без лишнего шума.



Laiving
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Re: VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту

Новое сообщение bodrovgerman » 30 май 2025, 23:57

Да все они одинаково "анонимные". Сегодня работает — завтра тормозит, как я после шашлыков.
bodrovgerman
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