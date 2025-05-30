Ставил разные — то тормозит, то палится. Вы каким пользуетесь на постоянке? Главное, чтоб работал стабильно и без лишнего шума.
VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту
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VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту
VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: VPN ищу такой, чтоб YouTube не душил и банки не блокировали карту
Да все они одинаково "анонимные". Сегодня работает — завтра тормозит, как я после шашлыков.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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