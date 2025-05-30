Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?

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Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?

Новое сообщение Karoline » 30 май 2025, 21:41

Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?

С обычной заблокировали всё подряд, говорят нужна виртуалка. Но какие реально рабочие сейчас, и чтоб не скам?



Karoline
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Re: Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 31 май 2025, 00:43

Карта-то виртуальная, а деньги улетают очень даже по-настоящему. Особенно, если забыть лимиты поставить.
ВиллиВОнка
Фанат
 
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