С обычной заблокировали всё подряд, говорят нужна виртуалка. Но какие реально рабочие сейчас, и чтоб не скам?
Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?
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Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?
Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Виртуальную карту кто использует под рекламу в Facebook и Google?
Карта-то виртуальная, а деньги улетают очень даже по-настоящему. Особенно, если забыть лимиты поставить.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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