где в Москве можно сделать перевод документов

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где в Москве можно сделать перевод документов

Новое сообщение Boltin » 31 май 2025, 16:50

Здравствуйте! Подскажите, где в Москве можно быстро и без лишней волокиты сделать перевод паспорта с нотариальным заверением? Нужно для визы, времени совсем впритык.


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Re: где в Москве можно сделать перевод документов

Новое сообщение MaxximDD » 31 май 2025, 16:58

Добрый день. Я в похожей ситуации был пару месяцев назад, нужно было для подачи в консульство. Обращался в небольшое бюро у метро Таганская, сделали за день, правда, не самое дешевое вышло.
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Re: где в Москве можно сделать перевод документов

Новое сообщение Mikky » 31 май 2025, 17:03

Если нужен официальный перевод паспорта с нотариальным заверением, можете посмотреть здесь https://masterperevoda.ru/articles/pere ... -pasporta/ Там как раз описан порядок, сколько это занимает времени, и можно сразу заказать услугу. Удобно, что они находятся в Москве и работают с разными форматами документов.
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