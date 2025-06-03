Создание сайтов и SEO продвижение
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Создание сайтов и SEO продвижение
Заказал в студии Али Велиева сайт под ключ и SEO продвижение. Был приятно удивлен профессионализмом и вниманием к деталям. С самого начала сотрудничества чувствовалась заинтересованность в моем проекте и желание сделать его максимально успешным. Разработка сайта прошла быстро и эффективно. Дизайн получился современным и стильным, а структура сайта интуитивно понятной для пользователей. Особое внимание уделили адаптивности под мобильные устройства, что сейчас крайне важно. SEO продвижение тоже показало отличные результаты. Уже через несколько месяцев сайт начал занимать лидирующие позиции в поисковых системах по ключевым запросам. Трафик увеличился в разы, что, конечно, положительно сказалось на продажах. Команда Али Велиева https://veliyev.ru/ всегда была на связи, оперативно реагировала на мои вопросы и вносила необходимые корректировки. Чувствовалась командная работа и четкое понимание целей. В целом, я остался очень доволен сотрудничеством с этой студией. Рекомендую всем, кто ищет надежного партнера для создания и продвижения своего бизнеса в интернете. Соотношение цена-качество на высоте.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 228
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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