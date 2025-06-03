Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл

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Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл

Новое сообщение JamesReus » 03 июн 2025, 14:28

Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл, обновлял, следил за безопасностью. В Астане кто занимается администрированием, подскажите?


JamesReus
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Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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