Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл
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Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл
Есть пару сайтов, нужно, чтобы кто-то грамотно их вёл, обновлял, следил за безопасностью. В Астане кто занимается администрированием, подскажите?
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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