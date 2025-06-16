dmitrijaverin085 » 16 июн 2025, 19:22

Какие ключевые функциональные модули должны быть реализованы в B2B-портале для обеспечения максимальной эффективности взаимодействия между бизнес-партнёрами? У кого есть опыт в такой работе, не знаете?