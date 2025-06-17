Нейросеть для продажи одежды
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Нейросеть для продажи одежды
Доброе утро, кто мне сможет подсказать. Влияет ли использование нейросетей на изменение восприятия бренда и доверия со стороны покупателей? Если да, то как можно минимизировать возможные риски? Нейросеть для продажи одежды какая есть на самом деле лучшая?
- dmitrijaverin085
- Фанат
-
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4