dmitrijaverin085 » 17 июн 2025, 03:35

Доброе утро, кто мне сможет подсказать. Влияет ли использование нейросетей на изменение восприятия бренда и доверия со стороны покупателей? Если да, то как можно минимизировать возможные риски? Нейросеть для продажи одежды какая есть на самом деле лучшая?