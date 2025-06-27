Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам
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Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам
Давно не знакомился, хочется найти кого-то без фальши. Какие приложения сейчас реально работают и не кишат ботами?
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам
Установил, полистал — половина анкет пустые, другая половина — явно боты. Общения — ноль, раздражения — полно.
- Laiving
- Знаток
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- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам
На карантине захотелось общения, а в реальности — тишина. Скачал https://twinby.ru — приложение для знакомств. Интерфейс простой, всё по делу. Люди реальные, не боты, фото живые, есть фильтры по интересам. Пошло-поехало, теперь даже встречаемся. Отличная альтернатива Тиндеру — без лишней воды.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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