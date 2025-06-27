Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам

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Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам

Новое сообщение Darinna » 27 июн 2025, 19:01

Давно не знакомился, хочется найти кого-то без фальши. Какие приложения сейчас реально работают и не кишат ботами?


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Darinna
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Re: Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам

Новое сообщение Laiving » 27 июн 2025, 19:49

Установил, полистал — половина анкет пустые, другая половина — явно боты. Общения — ноль, раздражения — полно.
Laiving
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Re: Давно не знакомился, хочу найти сервис по онлайн знакомствам

Новое сообщение Osvald » 27 июн 2025, 21:19

На карантине захотелось общения, а в реальности — тишина. Скачал https://twinby.ru — приложение для знакомств. Интерфейс простой, всё по делу. Люди реальные, не боты, фото живые, есть фильтры по интересам. Пошло-поехало, теперь даже встречаемся. Отличная альтернатива Тиндеру — без лишней воды.
Osvald
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