Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB

Новое сообщение Карабас » 01 июл 2025, 15:09

Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB. Кто сталкивался — какие шаги и что обязательно учесть при передаче?


Карабас
Фанат
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group