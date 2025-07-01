Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB
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Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB
Сейчас работаю с базой 1С, нужно передать всё в ClickHouse DB. Кто сталкивался — какие шаги и что обязательно учесть при передаче?
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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