Обладнання для охолодження та переробки молока
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Обладнання для охолодження та переробки молока
Фахівці ТОВ “Агро Фрост” проконсультують з усіх аспектів вирішення виробничих та технологічних завдань у сфері переробки молока, його охолодження та зберігання. Агро Фрост- https://agrofrost.com.ua/ працює на ринку виробництва обладнання для первинного охолодження молока та його переробки. Багаторічний досвід роботи дозволяє вирішувати найскладніші завдання щодо охолодження, зберігання та переробки молока.
- Aleksandra
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- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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