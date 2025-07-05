Обладнання для охолодження та переробки молока

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Обладнання для охолодження та переробки молока

Новое сообщение Aleksandra » 05 июл 2025, 23:15

Фахівці ТОВ “Агро Фрост” проконсультують з усіх аспектів вирішення виробничих та технологічних завдань у сфері переробки молока, його охолодження та зберігання. Агро Фрост- https://agrofrost.com.ua/ працює на ринку виробництва обладнання для первинного охолодження молока та його переробки. Багаторічний досвід роботи дозволяє вирішувати найскладніші завдання щодо охолодження, зберігання та переробки молока.


Aleksandra
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