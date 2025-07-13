Kasandra » 13 июл 2025, 10:28

Мобильный 4G роутер - это компактное носимое устройство доступа в интернет совмещающее в себе 4G LTE модем и WiFi модуль. LTE модем обеспечивает высокоскоростное соединение с интернет через сети сотовых операторов, а WiFi модуль создает защищенную беспроводную сеть в радиусе 10-20 метров (зависит от модели) и обеспечивает возможность подключения к этой сети с доступом в интернет одновременно нескольким устройствам. Мобильные (или как их еще называют карманные, носимые) 4G роутеры используются в тех случаях, когда пользователю нужен доступ в интернет в различных местах - дома, на работе, в коммандировках, на отдыхе или в туристическом походе.

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