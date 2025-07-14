Игровые аккаунты

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Игровые аккаунты

Новое сообщение Рибон » 14 июл 2025, 14:23

Друзья, скажите, а на сколько безопасно вообще игровые аккаунты покупать? Сами же понимаете, что прокачивать аккаунт - это не простое дело, так что хочется купить готовое и с историей. Смотрю пока какие игровые аккаунты https://lzt.market/ вообще предлагают и думаю остановиться на этом маркетплейсе, но опять же: безопасно ли делать такие покупки?


Рибон
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