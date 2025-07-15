Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?

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Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?

Новое сообщение OlegKozak2020 » 15 июл 2025, 14:30

Ребят, посоветуйте, где взять нормальную жижу для пода, чтобы не космос по цене и чтобы вкус был не “мыло с никотином”? Только начинаю, не хочу тратить кучу бабок, но и палёную жижу не хочу.


OlegKozak2020
 
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Re: Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?

Новое сообщение VladTarasenko45 » 15 июл 2025, 14:31

Знакомо! Сам в начале парил всё подряд — какие-то наливки из ларьков, какие-то “от знакомых” — то горло жгло, то вкуса не было, а потом ещё и картридж сдох на третий день.

Сейчас беру только жижу для пода https://guruvape.com.ua/ru/solova-dlya-pod-sustem/ в Guru Vape. Вот почему:

VladTarasenko45
 
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