Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?
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Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?
Ребят, посоветуйте, где взять нормальную жижу для пода, чтобы не космос по цене и чтобы вкус был не “мыло с никотином”? Только начинаю, не хочу тратить кучу бабок, но и палёную жижу не хочу.
- OlegKozak2020
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 дек 2024, 18:54
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Re: Где взять недорогую, но нормальную жижу для пода?
Знакомо! Сам в начале парил всё подряд — какие-то наливки из ларьков, какие-то “от знакомых” — то горло жгло, то вкуса не было, а потом ещё и картридж сдох на третий день.
Сейчас беру только жижу для пода https://guruvape.com.ua/ru/solova-dlya-pod-sustem/ в Guru Vape. Вот почему:
- VladTarasenko45
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 21:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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