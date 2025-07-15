VladTarasenko45 » 15 июл 2025, 14:31

Знакомо! Сам в начале парил всё подряд — какие-то наливки из ларьков, какие-то “от знакомых” — то горло жгло, то вкуса не было, а потом ещё и картридж сдох на третий день.

Сейчас беру только жижу для пода https://guruvape.com.ua/ru/solova-dlya-pod-sustem/ в Guru Vape. Вот почему: